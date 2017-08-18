Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков обвинил «Альфа Групп» в том, что она организовала пиар-атаку видеоблогеров на его компанию. На самом деле конфликт Тинькова с российским сообществом видеоблогеров развивался с начала лета — «Роем!» попытался разобраться в том, что пошло не так в отношениях «Тинькофф Банка», ориентирующегося в первую очередь молодёжную аудиторию, и людей, являющихся кумирами части этой аудитории.

Конфликт Тинькова с блогерами начался с того, что несколько месяцев назад российский блогер Амиран Сардаров, в интервью Юрию Дудю заявил, что Тиньков предлагал ему 2 млн рублей за то, чтобы он в прямом эфире разрезал ножнцами карту «Альфа Банка» и призвал подписчиков пользоваться банком Тинькова. Тиньков в ответ дал свое интервью Дудую где сказал, что не предлагал конкретных сумм Сардарову и речь шла о выплате отчислений за каждого пользователя, оформившего карту банка перейдя по ссылке с его видеоканала.

Ответ YouTube

Позже Тиньков несколько раз пренебрежительно высказывался о видеоблогерах в целом. 8 августа на YouTube-канале Nemagia, который ведут кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин появился ролик, посвященный Тинькову, где бизнесмена обвиняют в том, что все его бизнесы были «пузырями», что «Тинькофф Банк» ничем не отличается от конкурентов и т. д. Также в ролике содержатся выпады в адрес лично Тинькова и его жены.

За несколько дней ролик набрал почти 2 миллиона просмотров и появился на сайте «Канобу». 11 августа редакция портала сообщила о том, что получила требование удалить видеозапись от представителей Олега Тинькова. В редакцию «Канобу» пришло требование от компании Group-IB, занимающейся информационной безопасностью. В письме сообщается о том, что против блогеров готовы выдвинуть обвинения по некоторым статьям гражданского кодекса, в том числе за публикацию сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, а также за использование фотографий и образа гражданина без его согласия. В «Канобу» удалять что-либо публично отказались.

По информации издания Lenta.ru, представители «Тинькофф Банка» в ответ обратились к популярным блогерам с предложением за деньги «разоблачить» ролик Nemagia. В частности издание цитирует блогера Михаила Совергона, котрого якобы попросили «максимально нативно» рассказать о том, «как все было на самом деле», и выдать это за свое личное мнение.

Батл с «Альфой»

Маркетинговый отдел"Тинькофф Банка" параллельно тратит значительные средства на то, чтобы заработать популярность у молодёжной аудитории. Например банк выступил спонсором батла «Oxxxymiron против Гнойного», по данным газеты «Ведомости», на это было потрачено несколько миллионов рублей. Сам Олег Тиньков решил переключится с блогеров на «Альфа Групп», опубликовав в своем Twitter несколько постов с обвинниями в адрес конкурента.

Альфа наехала на «московское кольцо» публично, и похоже хитро заказала атаку на нас ВБлогеров. Ясно, что мы трахнули Альфу, но старей красиво — Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 16, 2017

тестестерона уже у них нет- а всё туда же,такими методами бизнес уже не защитишь в 2017м,это не 90-е.Альфа проспала рынок и оттрахана-печаль — Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 16, 2017