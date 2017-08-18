Дорогая Masha Drokova.

Поскольку масштабы твоего вранья и лицемерия перешли все разумные границы, пишу это в паблик.

Что случилось:

пиарщица Дрокова, по слухам, приписывала себе чужие заслуги и чужих клиентов.

Мне прислали ее презентацию, посмотреть правда ли там написана про MSQRD. До меня в долине уже многократно долетала информация о том, что Маша рассказывает, что сделала весь PR маскараду, поэтому я, в целом не удивился.

Но я посмотрел и просто выпал в осадок. Там реально Маша Дрокова на целом отдельном слайде пишет, что это она раскрутила MSQRD. И стратегию разработала, и с селебами все придумала, и «дюжины» публикаций в американских СМИ обеспечила.

Что было в реальности?

Ничего из вышеперечисленного. Дрокова не работала на MSQRD. Вообще.

А как она тогда в этой истории оказалась?

Я напомню историю маскарада, благо она короткая: Ребята сделали продукт, он через пять дней стал виральным в соцсетях, через месяц стал виральным во всех американских СМИ, через ещё месяц «утратил необходимость в продвижении», о чем через ещё 3 недели объявили.

Так вот примерно через месяц после запуска, то есть когда проект только начинал становится популярным в Америке, один из акционеров, искренне желая помочь, поговорил с Дроковой, и договорился с ней её привлечь. Узнав об этом, мы ему сказали, что Дрокова бесполезна, мы работали с ней по AppinTop без результатов и давайте не будем на неё отвлекаться. Акционер ответил «ну раз не надо так не надо» и мы про это забыли.

Надо отметить, что Акционер отличался представлениями о чести и репутации времён Ричарда Львиное сердце, поэтому он решил, что привлекать к работе Дрокову, конечно не будет, но заплатит ей что-нибудь сам лично, чтобы никто не сказал, что он не отвечает за слова.

Впрочем, через несколько дней у нас получилось встать на шоу Джимми Киммела, пиар попер сам собой, мы еле отбивались от журналистов и мы благополучно об этом забыли.

Через пару недель, увидев что о проекте пишут все, Дрокова пришла к акционеру и сказала, что все же хочет сделать публикацию в Блумберге, ведь у нас ещё не было Блумберга, а они к ней сами пришли и очень просят какой-нибудь инфы. Акционер дал Маше немного инфы и Маша ушла. Ушла как-то совсем надолго и ничто уже не предвещало беды, как через уже несколько недель, за четыре дня до объявления (!) сделки с фейсбуком, когда мы уже полторы недели усиленно выдерживали режим молчания, отбиваясь от всех входящих, выходит статья на Блумберге под заголовком «Leonardo DiCaprio helped make this Belorussian app viral» и основной мыслью о том, что никто ничего про этот апп не знал, пока его не раскрутил образ Дикаприо и интересно не хочет ли Дикаприо за это себе денег.

Твоюжмать. Не нужно быть инвестиционным гуру, чтобы понять, что это не лучшее, что может произойти за четыре дня до закрытия.

Ну что поделать, есть и есть, все забыли, все все равно довольны.

Теперь оказывается, что это Дрокова раскрутила Маскарад. Ну это смешно.

После того, как её притянули за враньё про нас и другие компании и об этом написали тут: https://vc.ru/p/drokova-vs-everyone , Маша ответила ещё большей кучей вранья.

Я приведу всего один кусочек, он шикарен:

«Нам удалось сделать несколько публикаций в Bloomberg, Business Insider, Vanity Fair, Techcrunch. Яркой была публикация в Bloomberg прямо перед продажей, и удалось поймать удачный момент роста сервиса в связи с тем, что люди скачивали MSQRD для того, чтобы поддержать номинацию Ди Каприо на Оскар, «надевая» маску с ним через приложение.»

Маша, за четыре дня до объявления сделки, это не «прямо перед продажей». Ты же теперь типа инвестор, тебе будет полезно знать, что сделки объявляются когда они сделаны, а делаются они минимум несколько недель.

Публикации кроме Блумберга ты не делала, более того, публикацию в Business Insider мы всеми силами пытались предотвратить или подправить, потому что Джилиан чересчур много там раскопала про сделку. Приписывать себе в заслуги статью, которую компания всеми силами пыталась убрать - это очень смешно получилось

Опубликовано Николаем Давыдовым 18 августа 2017 г.