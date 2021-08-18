Ozon отчитался по финансовым результатам 2 квартала. Оборот вырос на 94% по сравнению со 2 кварталом 2020 года за счёт увеличения частоты и количества заказов. Количество заказов выросло на 180% - но средний чек продолжал падать. Обрабатывая всё больше мелких заказов, Ozon активно инвестировал в логистику (например, в июне компания рассказала, что построит в Самароской области логистический центр за 4 млрд рублей, примерно столько же уйдет на развитие фулфилмент-центра в Сибири). EBITDA Ozon по итогам периода упала до минус 9 млрд рублей. Расходы на маркетинг тоже выросли на 174%.

Кроме логистики, компания собирается потратиться на новый офис. В апреле стало известно, что Ozon разослал девелоперским компаниям запрос на помещение площадью в 220 тысяч кв.м. Это будет самая крупная сделка по офисной недвижимости в истории России. Аренда будет стоить 5−8 млрд рублей в год, оценивают эксперты.

Ozon растёт быстрее, чем сам рынок электронной торговли в России. Ozon занимает на нём 10%, но хочет треть, рассказал Александр Шульгин «Блумбергу». По итогам 2020 года компании удалось достичь безубыточности по операционному денежному потоку. О «выходе в ноль» компания заявляла ещё в 2002 году, самоокупаемости обещал достичь Дэнни Перекальски в 2017 году.