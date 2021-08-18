Алексей Назаров ушел руководить развитием видеосервиса «Газпрома» с поста межрегионального директора Москвы и МО в «ЭР-Телеком Холдинге». До этого он был вице-президентом в «ТрансТелеКом», директором по развитию бизнеса NetByNet, советником гендиректора МГТС, коммерческим директором в МТС. Тем временем, «ЭР-Телеком Холдинг» — второй по величине оператор ШПД в России после «Ростелекома» с порядка 4 млн абонентов — который год теряет позиции на рынке, отмечает пресса.

В этом месяце у Rutube уже были значительные кадровые изменения. Новым генеральным продюсером стал Давид Кочаров, ранее занимавший такую же должность в ivi.