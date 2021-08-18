Сервис экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime сообщил о своём закрытии без объяснения причин 13 августа. 9 августа он сообщал, что запустился в Воронеже, в июле — в Челябинске. В комментариях к прощальному посту несколько человек возмущаются, что сотрудникам не выплатили деньги. Сервис доставлял из восьми магазинов, в том числе «Ашана», «Дикси», «Детского мира», «Бетховена».

Один из бывших сотрудников SaveTime написал в своем резюме: «причина поиска работы — закрытие бизнеса компании, отказ инвестора в покупке бизнеса». Основным инвестором является промышленно-строительная группа «Ташир», «крупнейший девелопер страны». В 2018 году они вложили в сервис полмиллиарда рублей. По результатам прошлого года он показал чистый убыток в размере 290 млн рублей.

В апреле в Ижевске закрылся сервис доставки продуктов МестноМаркет, не проработав и года. «Чтобы дальше биться за местный рынок онлайн-покупок продуктов питания и конкурировать с федералами, продавигая местного производителя внутри региона, к сожалению, потребовалось гораздо больше ресурсов… и с этой гонки мы вынужены сойти», написал основатель компании. К августу 2021 года рынок покинули GoLama, Justcookit, Cult, Superbro от «Достависты»), петербургский «Достаевский». Сервис доставки здоровой еды MF kitchen в феврале «взял тайм-аут, чтобы доработать систему доставки, усилить команду и улучшить качество сервиса».

Тем временем, рынок доставки продуктов питания в России стремительно растёт. По итогам января—июня продажи оказались больше 150 млрд руб., что в 2,5 раза превышает уровень прошлого года. При этом 87% заказов приходятся на десять крупнейших игроков (в прошлом году было 80%). Первые по обороту X5, второй — «Сбермаркет», третий «Вкусвил», затем идут «Самокат» и «Яндекс Лавка». Для поддержания темпов роста онлайн-ритейлеры надеются на доставку алкоголя.

В августе стало известно, что сервис по подбору и доставке вина Invisible уходит с рынка Санкт-Петербурга, на который вышел в декабре.