Яндекс.Маркет анонсировал запуск СТМ — под брендом Junion маркетплейс будет производить товары для детей, такие как автокресла, беговелы, продукцию для творчества и другие аксессуары, рассказала креативный директор собственных торговых марок Мария Бриш. Как уточняют в компании, вся линейка от разработки самого продукта до нейминга, айдентики и выбора фабрик для производства разрабатывалась и контролируется специалистами Маркета с привлечением профессиональных промышленных дизайнеров. Сейчас, на первом этапе бренд Junion состоит из трех линеек товаров. Базовая линейка включает в себя автокресла, которые можно купить уже сейчас. В ближайшее время появятся стульчики для кормления, манежи, баунсеры и другие товары. Вторая линейка Junion Sport со спортивными товарами и Junion Creative с товарами для творчества.

Junion — это не первый собственный бренд Маркета. Развивать собственные торговые марки сервис начал осенью 2021 года. Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения. Это сладости, печенье, орехи, сухофрукты, снэки и другое — всего больше 70 видов товаров. Этой весной сервис начал также продавать аксессуары для электроники под другой собственной маркой — Commo.