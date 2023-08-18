Российский производитель ТВ-приставок, смартфонов и вычислительной техники GS Group планирует до конца 2024 года начать выпуск подложек для процессоров. В компании подтвердили эти планы, но деталей не раскрыли: «Помочь в этом направлении могут соинвестиции государства в капзатраты и изменения в 719-м постановлении правительства РФ (регулирует балльную систему для определения отечественности продукции, в том числе широкой номенклатуры электроники) в части требований к интегральным схемам второго уровня».

Интерес GS Group к производству элементов процессоров возник два года назад. Так, в 2021 году, писал РБК, российский разработчик «Байкал» и GS Group начали эксперимент по корпусированию российских процессоров на калининградской фабрике. Подложки — один из ключевых компонентов процессора, отмечает гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов: «Производство подложек для современных процессоров очень технологичное, требует специального оборудования, материалов и высококвалифицированных кадров». Евдокимов считает, что о сроках начала производства говорить рано, но разработчики заинтересованы в появлении российского поставщика.

Подложки для процессоров делают из пластин кремния, поясняет источник «Коммерсанта» в производителе электронных компонентов: «Для чипов необходимы пластины размером 200–300 мм, которые в РФ не производятся. В стране есть несколько небольших производств пластин с меньшим диаметром, однако эти изделия не предназначены для процессоров». По словам источника “Ъ”, оборудование для производства таких подложек изготавливается в Китае или Японии, однако «с его приобретением на фоне санкций возникли проблемы». Источник считает, что для создания среднего масштаба предприятия по выпуску подложек (2–3 тыс. в год) потребуются инвестиции в размере $100 млн (9,6 млрд руб. по курсу на 17 августа).