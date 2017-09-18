«В 2018 году электронные медкарты будут заведены на 100% граждан, застрахованных по ОМС. Количество использующих личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, будет расти из года в год. Согласно прогнозам, в 2020-м году оно составит 25 млн человек, в 2025 году – 48 млн человек. К 2025 году 99% медицинских организаций страны перейдут на электронную медицинскую документацию» — передал RNS слова гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с пресс-конференции форума «Биотехмед 2017». Руководитель сообщил так же, что в 2018 году «Ростех» рассчитывает внедрить телемедицину во всех регионах страны: «Сейчас идёт этап тестирования телемедицинской системы в 21 медицинском центре по профилям помощи «перинатология», «неонатология» и «кардиология» (в каждом центре – по разному профилю). Планируется, что до конца 2018 года к системе будут подключены все региональные медицинские организации».

Летом 2017 Госдума приняла закон о телемедицине, вступающий в действие в 2018. По закону врачи получат право выдавать электронные рецепты и справки, и смогут консультировать пациентов удалённо (с рядом исключений: например первый приём не может быть удалённым, нельзя ставить диагноз удалённо). «Ростех» — единственный исполнитель госзаказа по работам с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) на период с 2014 по 2018.