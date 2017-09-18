Российские мобильные операторы хотят точнее определять геолокацию абонентов, чтобы улучшить качество связи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

«Вымпелком» уже ищет поставщика системы повышенной точности для определения геолокации мобильных устройств. Представитель оператора Анна Айбашева рассказала, компания хочет узнавать о скорости передачи данных на каждом устройстве и обрабатывать ее в автоматическом режиме. Айбашева объяснила, что эта информация нужна, чтобы точнее расставлять базовые станции, что позволит повысить эффективность инвестиций в строительство сети и улучшит качество связи.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников рассказал, что его компания сейчас внедряет такую же технологию в рамках нового проекта. Кроме того, этот проект поможет оценивать качество связи у клиентов как по голосовой связи, так и по передаче данных, а также оптимально подстраивать параметры сети под реальные потребности абонентов.

По словам Айбашевой, «Вымпелком» делится данными, которые собирает о своих абонентах, с другими операторами, однако информацию, собранную с помощью новой системы, компания будет использовать только для себя. Солодовников рассказал, что МТС, наоборот, делится данными о перемещении абонентов и другими большими данными, а также намерен развивать это направление с помощью нового технического решения. В число клиентов оператора входят рекламный бизнес, ритейл и правительство Москвы. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.