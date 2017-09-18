Мессенджер Slack привлёк $250 млн при оценке в $5,1 млрд во время последнего раунда финансирования. Большая часть инвестиций получена от Vision Fund японского холдинга SoftBank. Об этом сообщают Financial Times. За все время Slack привлек $841 млн. По словам исполнительного директора Slack Стюарта Баттерфилда, каждый год мессенджер растет больше, чем на 100%. Компания готовится к IPO, но выходить планирует не раньше 2018 года.