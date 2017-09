Крупнейшие интернет и медиакомпании вместе с селерами намерены создать ассоциацию, которая разработает российские стандарты качественной онлайн-рекламы. Идею инициировал «Яндекс», с ней согласились РБК, «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia.

Основная причина создания коалиции — растущая популярность блокировщиков интернет-рекламы. «Яндекс.Метрика» видит блокировщики более чем у 20% пользователей. Стандарты рекламы будут разработаны на основе исследований: респондентам предложат оценить одинаковые страницы с разной рекламой и выбрать те, которыми пользоваться удобнее.

Российские компании взяли пример с зарубежных коллег, создавших организацию Coalition for Better Ads, в которую входят крупнейшие площадки, включая Google и Facebook, а также крупнейшие рекламодатели. Рекламу членов Coalition for Better Ads не блокирует самый распространенный в мире блокировщик Ad Block. Правда противники подобной практики утверждают, что крупные компании просто платят создателям Ad Block часть от своих рекламных доходов в обмен на согласие не замечать их рекламу.