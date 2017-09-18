Крупнейшие интернет и медиакомпании вместе с селерами намерены создать ассоциацию, которая разработает российские стандарты качественной онлайн-рекламы. Идею инициировал «Яндекс», с ней согласились РБК, «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia.
Основная причина создания коалиции — растущая популярность блокировщиков интернет-рекламы. «Яндекс.Метрика» видит блокировщики более чем у 20% пользователей. Стандарты рекламы будут разработаны на основе исследований: респондентам предложат оценить одинаковые страницы с разной рекламой и выбрать те, которыми пользоваться удобнее.
Российские компании взяли пример с зарубежных коллег, создавших организацию Coalition for Better Ads, в которую входят крупнейшие площадки, включая Google и Facebook, а также крупнейшие рекламодатели. Рекламу членов Coalition for Better Ads не блокирует самый распространенный в мире блокировщик Ad Block. Правда противники подобной практики утверждают, что крупные компании просто платят создателям Ad Block часть от своих рекламных доходов в обмен на согласие не замечать их рекламу.
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> Рекламу членов Coalition for Better Ads не блокирует самый распространенный в мире блокировщик Ad Block
1. Нет такого блокировщика.
2. Нет, самый популярный в мире блокировщик, не участвует в коалиции от Google.
Когда Google понял, что угрожает его основному доходу, он не пожалел ресурсов и вложился в разработку собственного браузера. Сделал его, сделал прекрасную интеграцию со своими сервисами, а потом снова не пожалел ресурсов и продвинул его, заняв огромную долю уже давно поделенного рынка. И теперь Google действительно может влиять на то, какая реклама будет блокироваться, а какая — нет.
А где браузер от Яндекса? Chromium + Яндекс-бар?
Так есть же Яндекс.Браузер (второй после Хрома в России). И нет, это не Хромиум плюс Бар. На yabrowser.com про интеграцию многое найти можно.