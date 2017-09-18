Минкомсвязи предложило демонополизировать процедуру выдачи заключений соответствия технических характеристик ввозимой в РФ радиоэлектроники и высокочастотных устройств гражданского назначения (в их числе — планшеты, смартфоны, ноутбуки, точки беспроводного доступа). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа на regulation.gov.ru. Согласно проекту, поставщики и ритейлеры смогут проверять электронику не только в Радиочастотном центре при Роскомнадзоре, но и более чем в 20 аккредитованных лабораториях, что удешевит и ускорит процесс, а также будет способствовать появлению новых устройств в российской рознице, по словам участников рынка.