Сервис YouDo.com объявил о начале работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ранее заказать выполнение задачи через сервис могли только физические лица. В развитие нового направленичя компания вложит около 10 млн рублей.

С июля по август 2017 года новый сервис работал в тестовом режиме. За это время к YouDo.com обратились более 150 компаний, которые заявили о готовности принять участие в тестировании. Одними из первых бизнес-заказчиков стали сервис уборки Qlean, благотворительный фонд «Живи», «Додо Пицца», холдинг «Объединенные кондитеры».

Большой интерес к направлению проявили ритейлеры и компании из банковской сферы, имеющие широкие сети региональных представительств и испытывающие большие проблемы с поиском надежных подрядчиков, говрится в сообщении YouDo.

Выполнять бизнес-задания на YouDo.com могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Сегодня такой статус есть примерно у 20% исполнителей. Набор услуг для бизнес-заказчиков кардинально не отличается от стандартного, но для них была добавлена возможность оплачивать услуги исполнителей по безналичному расчету, а по итогам выполненных работ получать необходимые закрывающие документы.