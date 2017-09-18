В июле этого года производитель антивирусов Avast купил британскую фирму Piriform, которая выпускает инструмент CCleaner для очистки от «ненужных данных» и «неиспользуемых файлов» и для «оптимизации системы», сообщал VentureBeat. 18 сентября представители Piriform объявили, что в приложениях ССleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud 1.07.3191 для Windows, которые вышли в августе, нашли уязвимость.

В результате хакерской атаки были похищены данные предположительно двух миллионов пользователей (имя компьютера, IP-адрес, список установленных программ). Подозрительные действия были замечены еще 12 сентября, когда компания увидела неизвестный IP-адрес, получающий информацию. Тогда выпустили безопасную версию.

Также представители Piriform сообщили, что связались с правоохранительными органами США, с которыми и работали над решением проблемы. Сейчас американский сервер, куда передавались данные, отключен, а остальные серверы находятся в безопасности. У пользователей CCleaner Cloud версии 1.07.3191 программа обновилась автоматически.