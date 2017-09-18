Сооснователь «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров отверг все обвинения своего бывшего подчиненного, заместителя технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга.

Розенберг опубликовал материал на Medium, в котором рассказал об увольнении из Telegram из-за конфликта с братом Павла Дурова Николаем по личным мотивам, не имевшим отношения к работе компании. Также он пишет, что получил иск от российской компании «Телеграф», связанной с Telegram, на сумму около 100 млн рублей в виде компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны.

По словам Дурова, сейчас «Телеграф» не имеет отношения к его компании. Ранее ООО «Телеграф» предоставляла Telegram услуги аутсорсинга. По его словам сотрудники этой компании «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами ВК».

Обвинения Розенберга Дуров назвал безосновательными.

От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю, — сказал Дуров «Роем!».

Также Розенберг обвинил Дурова в том, что он несмотря на декларативный отказ от материальных излишеств владеет элитной недвижимостью в ЖК «Пятый элемент» в Санкт-Петербурге общей стоимостью более 500 млн рублей и личным автомобилем марки Maybach. Эту информацию Дуров также опроверг.

Нет, ни я, ни мои родственники не владеют квартирами в ЖК «Пятый Элемент» или подобными автомобилями. Думаю, это проверяется всевозможными реестрами, — сказал он.

Завтра во вторник, 19 сентября, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга будет слушаться дело о увольнении Розенберга, а в Петергофском районном суде состоится заседание по иску ООО «Телеграф» к Розенбергу.