«Формула сайта» — это 40 мероприятий в год, 8 лет существования и 59 000 участников по всей стране. 12 докладов от столичных и региональных экспертов, только концентрат необходимых знаний и актуальная информация, с учетом изменений в законах и новинок IT-рынка.
Участники семинаров узнают:
- почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам
- что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться
- как сделать случайного покупателя постоянным клиентом
- как наладить работу склада, платежей и онлайн-кассы без претензий налоговой
- как заставить социальные сети приносить клиентов
- какие интернет-технологии внедрить сегодня, чтобы опережать конкурентов
- истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.
Внимание, лайфхак:
Среди бесконечных форумов, тренингов и мастер-классов сложно определить реально качественные мероприятия. Куда вложить деньги и время, чтобы отдача для бизнеса была максимальной?
— Легко определить по следующим критериям: насыщенная программа, известные спикеры, адекватная стоимость, реальные отзывы, опытные организаторы.
Почему цикл семинаров «Формула сайта» не такой, как все:
- Это не очередной рекламный тренинг. На семинаре выступают спикеры известных IT-компаний России, которые в рекламе своих услуг уже не нуждаются. Они делятся только реальным практическим опытом.
- На семинарах «Формула сайта» по всей России побывало уже больше 59 000 руководителей и собственников бизнеса. Читайте их реальные отзывы в соц.сетях по хэштегу #формуласайта
- Участие бесплатное. Никто не зарабатывает на вашем доверии и продаже билетов.
- Здесь не продают кота в мешке. Программа семинара в каждом городе известна заранее. Вы знаете, на что регистрируетесь и на что потратите свое время.
- Если вы зарегистрируетесь сейчас, вы совершенно бесплатно попадете на встречу с опытными практиками, которые делятся актуальными знаниями и наработками успешных компаний.
Найдите семинар в своем городе
«Формула сайта» для вас, если
- вам жизненно важно постоянно развивать свой бизнес
- вы живете рекламой, продажами и жаждите первым узнать тренды интернет-маркетинга
- вы мечтаете перевыполнять план продаж и повысить доходы
Зарегистрируйтесь сейчас, не откладывайте. Представляете сколько желающих развивать продажи в интернете? Регистрация закроется, как только закончатся места в зале.
Остались сомнения? Смотрите, как проходит мероприятие в видеоролике.
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