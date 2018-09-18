Цикл семинаров «Формула сайта» — скоро в вашем городе. 5 причин участвовать



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«Формула сайта» — это 40 мероприятий в год, 8 лет существования и 59 000 участников по всей стране. 12 докладов от столичных и региональных экспертов, только концентрат необходимых знаний и актуальная информация, с учетом изменений в законах и новинок IT-рынка.

Участники семинаров узнают:

  • почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам
  • что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться
  • как сделать случайного покупателя постоянным клиентом
  • как наладить работу склада, платежей и онлайн-кассы без претензий налоговой
  • как заставить социальные сети приносить клиентов
  • какие интернет-технологии внедрить сегодня, чтобы опережать конкурентов
  • истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.

Зарегистрироваться на сайте

Внимание, лайфхак:

Среди бесконечных форумов, тренингов и мастер-классов сложно определить реально качественные мероприятия. Куда вложить деньги и время, чтобы отдача для бизнеса была максимальной?

— Легко определить по следующим критериям: насыщенная программа, известные спикеры, адекватная стоимость, реальные отзывы, опытные организаторы.

Почему цикл семинаров «Формула сайта» не такой, как все:

  1. Это не очередной рекламный тренинг. На семинаре выступают спикеры известных IT-компаний России, которые в рекламе своих услуг уже не нуждаются. Они делятся только реальным практическим опытом.
  2. На семинарах «Формула сайта» по всей России побывало уже больше 59 000 руководителей и собственников бизнеса. Читайте их реальные отзывы в соц.сетях по хэштегу #формуласайта
  3. Участие бесплатное. Никто не зарабатывает на вашем доверии и продаже билетов.
  4. Здесь не продают кота в мешке. Программа семинара в каждом городе известна заранее. Вы знаете, на что регистрируетесь и на что потратите свое время.
  5. Если вы зарегистрируетесь сейчас, вы совершенно бесплатно попадете на встречу с опытными практиками, которые делятся актуальными знаниями и наработками успешных компаний.

Найдите семинар в своем городе

«Формула сайта» для вас, если

  • вам жизненно важно постоянно развивать свой бизнес
  • вы живете рекламой, продажами и жаждите первым узнать тренды интернет-маркетинга
  • вы мечтаете перевыполнять план продаж и повысить доходы

Зарегистрируйтесь сейчас, не откладывайте. Представляете сколько желающих развивать продажи в интернете? Регистрация закроется, как только закончатся места в зале.

Остались сомнения? Смотрите, как проходит мероприятие в видеоролике.

Не нашли свой город в списке? Подпишитесь на рассылку об IT-мероприятиях и узнайте первым, про семинары в вашем городе.

Фото для анонса Предоставлено 1С-Битрикс (8) (1)

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