«Формула сайта» — это 40 мероприятий в год, 8 лет существования и 59 000 участников по всей стране. 12 докладов от столичных и региональных экспертов, только концентрат необходимых знаний и актуальная информация, с учетом изменений в законах и новинок IT-рынка.

Участники семинаров узнают:

почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам

что должен уметь интернет-магазин , чтобы не обанкротиться

чтобы не обанкротиться как сделать случайного покупателя постоянным клиентом

как наладить работу склада , платежей и онлайн-кассы без претензий налоговой

платежей и онлайн-кассы без претензий налоговой как заставить социальные сети приносить клиентов

какие интернет-технологии внедрить сегодня , чтобы опережать конкурентов

чтобы опережать конкурентов истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.

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Внимание, лайфхак:

Среди бесконечных форумов, тренингов и мастер-классов сложно определить реально качественные мероприятия. Куда вложить деньги и время, чтобы отдача для бизнеса была максимальной?

— Легко определить по следующим критериям: насыщенная программа, известные спикеры, адекватная стоимость, реальные отзывы, опытные организаторы.

Почему цикл семинаров «Формула сайта» не такой, как все:

Это не очередной рекламный тренинг. На семинаре выступают спикеры известных IT-компаний России , которые в рекламе своих услуг уже не нуждаются. Они делятся только реальным практическим опытом. На семинарах « Формула сайта» по всей России побывало уже больше 59 000 руководителей и собственников бизнеса. Читайте их реальные отзывы в соц.сетях по хэштегу #формуласайта Участие бесплатное. Никто не зарабатывает на вашем доверии и продаже билетов. Здесь не продают кота в мешке. Программа семинара в каждом городе известна заранее. Вы знаете , на что регистрируетесь и на что потратите свое время. Если вы зарегистрируетесь сейчас , вы совершенно бесплатно попадете на встречу с опытными практиками , которые делятся актуальными знаниями и наработками успешных компаний.

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«Формула сайта» для вас, если

вам жизненно важно постоянно развивать свой бизнес

вы живете рекламой , продажами и жаждите первым узнать тренды интернет-маркетинга

продажами и жаждите первым узнать тренды интернет-маркетинга вы мечтаете перевыполнять план продаж и повысить доходы

Зарегистрируйтесь сейчас, не откладывайте. Представляете сколько желающих развивать продажи в интернете? Регистрация закроется, как только закончатся места в зале.

Остались сомнения? Смотрите, как проходит мероприятие в видеоролике.

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