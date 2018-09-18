Исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян рассказал e-pepper.ru, что оператор предложил Aliexpress, своему старшему партнёру по создающемуся совместному e-commerce предприятию, включить офлайновые салоны сотового оператора в цепочку доставки и выдачи покупок с Ali. Следует отметить, что у Ali уже есть множество договорённостей с самыми разными логистическими структурами в РФ и предложение «Меги» для китайцев заурядно. При этом для оператора, обслуживание партнёрского e-commerce — это попытка вернуть жизнь в собственный оффлайн. Большая часть капитальных затрат в рознице не возвращается, подсчитал ещё в 2016-м коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Содержание огромных сетей фирменных салонов неоправдано — абоненты уверенно мигрируют в дистанционные каналы управления услугами, а электронику покупают в онлайне. В этих условиях выручка салона зачастую не покрывает даже затраты на запуск. Два года назад оператор объявил, что сократит сеть салонов на 40% в течение пяти лет. Сейчас в Aliexpress уточнили, что пока конкретных договоренностей с «Мегафоном» нет.
Глава НАДТ Александр Иванов считает, что логистический проект «Мегафона» - очередная угроза «Почте России» на рынке внутригородской доставки в крупных городах: «Это самый лакомый кусочек, т.к. марижинальность там выше всего», - добавляет он. «Кроме того, такое решение «Мегафона» грозит прибыльности небольшим курьерским службам. «Правда, логистики под эту задачу в «Мегафоне» нет, построить ее потребует некоторого времени», - рассказал эксперт изданию e-pepper.ru. Акционер В2basket.ru Сергей Егорушкин верит в успех логистического проекта «Мегафона». «Основная масса их посылок с Aliexpress — это мелкие отправления в конвертах. Их удобно хранить и выдавать. Думаю, скоро кто угодно будет выдавать эти посылки», — предположил Егорушкин.
11 сентября Mail.ru Group и его контролирующий акционер «Мегафон» объявили о создании российско-китайского маркетплейса Aliexpress Russia, четвёртым участником СП стал РФПИ (суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации).
В 2017-2018 годы принесли серию новостей о запуске логистических систем для знаковых e-commerce проектов. В частности крупнейший магазин страны, Wildberries, намерен построить гигантский автоматизированный склад в Екатеринбурге, для обслуживания покупателей близлежащих регионов и востока России, похожий проект, крупнейший на рынке коммерческой недвижимости данного типа компания достраивает в Подмосковье. В свою очередь «Почта России» в ближайшей перспективе намерена помочь AliExpress отобрать у Wildberries и других продавцов-россиян тот же Дальний Восток, Сибирь и Урал. После многолетней практики «Почта», наконец-то, отказалась от транзита через Москву покупок жителей азиатской части России и вводит рассылку отправлений напрямую из Владивостока и далее на запад РФ. Параллельно выяснилось, что банк ВТБ и «Почта России» потратят по 10 млрд рублей на 38 логистических центров, распределённых по стране, с возможностями импортно-экспортных операций и доставкой внутри России. Изменились правила работы и существующих структур, так 9 апреля 2018 года «Почта» «почистила» отделения от российских посылок, в пользу китайских — сроки хранения российских отправлений были сокращены вдвое, это позволит оптимизировать зоны хранения и сократит время, необходимое для выдачи, предполагали в Минкомсвязи. В ноябре 2017 года Alibaba Group, владеющая AliExpress, пообещала обеспечить быструю доставку через логистическую компанию Cainiao, а летом 2018 Ali ускорила доставку до скорости уровня «Россия-Россия». Партнёрами Ali выступили DPD, PickPoint, «Ростелеком», Tele2, постаматные сети Qiwi и Pulse Express. Свою сеть постаматов в 2017-м начал строить Ozon.ru, магазин оценил инвестиции в проект в 1 млрд рублей. Наконец амбициозный совместный проект «Сбербанка» и «Яндекса» (объединяет Маркет, «Беру!» и трансграничную площадку) впервые для «Маркета» запустил собственные склады летом 2017 и продолжает их развивать.
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Через 5 лет такими темпами: сеть магазинов магнит ищет спасение в выдаче заказов с али-экспресс.
В Китае, если верить тому что врут в интернетах, плохо с продуктами. Сами китайцы, проживающие в погранично-прифронтовой полосе, предпочитают, по возможности трофейную российскую еду, а не собственную фальсифицированную.
Топ-9 китайской фальшивой…еды!
Чтобы улучшить «Магнит» до приемлемого китайцам уровня, придётся уничтожить и российских производителей и зарезать поставки из всех остальных стран мира.
К примеру, вся овощная заморозка в магните практически китайская уже. Но речь не об этом, а то что путинисты поддерживая эту дыру планомерно разрушают рабочие места в России
Насчёт заморозки не уверен, что-то сомнительно. О каком регионе речь? Зато бытовая химия, зубные пасты, шампуни и прочее, что соприкасается с кожей [sic!] процентов на эндцать уже чётко китайская. Марки, вроде, выглядят привычно, глобальные, но делается всё понятно где, увы…
Но путинисты тут ни при чём. С удовольствием куплю пачку носков (куртку, лампочку, рулетку, пилу и что-то ещё покупают на Али, да что угодно, короче!) российского или какого-нибудь украинского, белорусского производства и такую же зубную пасту, а не Колгейт из Китая. Это надо лично понимать, на уровне каждой семьи, а не на уровне Путина — кого ты кормишь?! Себя или «дядюшку Ляо»!? Надо понимать, что при наличии альтернатив — недопустимо покупать китайское. В России же какая-то аномальная ситуация — уровень бытовой ксенофобии и нацизма достаточно приличный, если верить тем, кто призывает верить именно им, а никакого особенного отторжения китайской продукции нету. Между тем в США такие книжки, как A Year Without «Made in China» — это явление, хит! Пресса обращает внимание и пересказывает. У нас, к сожалению, нет.
A Year Without «Made in China»: One Family’s True Life Adventure in the Global Economy: Sara Bongiorni: 9780470379202: Amazon.com: Books
Так у них враги — это США, Запад, прибалты Украинцы, а КНР типа друзья по какому-то нелепому исходу считаются (видимо потому что дружим против сша)
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Россияне назвали тройку самых близких и дружественных России стран: это Белоруссия (68%), Китай (56%) и Казахстан (50%), они прочно удерживают эти позиции с апреля 2014 года, сообщил Фонд «Общественное мнение».
О, Евгений, а это не вы канал Сталин-гулаг ведёте, кстати?
нет, я просто человек материально пострадавший от кроссбордера