Исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян рассказал e-pepper.ru, что оператор предложил Aliexpress, своему старшему партнёру по создающемуся совместному e-commerce предприятию, включить офлайновые салоны сотового оператора в цепочку доставки и выдачи покупок с Ali. Следует отметить, что у Ali уже есть множество договорённостей с самыми разными логистическими структурами в РФ и предложение «Меги» для китайцев заурядно. При этом для оператора, обслуживание партнёрского e-commerce — это попытка вернуть жизнь в собственный оффлайн. Большая часть капитальных затрат в рознице не возвращается, подсчитал ещё в 2016-м коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Содержание огромных сетей фирменных салонов неоправдано — абоненты уверенно мигрируют в дистанционные каналы управления услугами, а электронику покупают в онлайне. В этих условиях выручка салона зачастую не покрывает даже затраты на запуск. Два года назад оператор объявил, что сократит сеть салонов на 40% в течение пяти лет. Сейчас в Aliexpress уточнили, что пока конкретных договоренностей с «Мегафоном» нет.

Глава НАДТ Александр Иванов считает, что логистический проект «Мегафона» - очередная угроза «Почте России» на рынке внутригородской доставки в крупных городах: «Это самый лакомый кусочек, т.к. марижинальность там выше всего», - добавляет он. «Кроме того, такое решение «Мегафона» грозит прибыльности небольшим курьерским службам. «Правда, логистики под эту задачу в «Мегафоне» нет, построить ее потребует некоторого времени», - рассказал эксперт изданию e-pepper.ru. Акционер В2basket.ru Сергей Егорушкин верит в успех логистического проекта «Мегафона». «Основная масса их посылок с Aliexpress — это мелкие отправления в конвертах. Их удобно хранить и выдавать. Думаю, скоро кто угодно будет выдавать эти посылки», — предположил Егорушкин.

11 сентября Mail.ru Group и его контролирующий акционер «Мегафон» объявили о создании российско-китайского маркетплейса Aliexpress Russia, четвёртым участником СП стал РФПИ (суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации).

В 2017-2018 годы принесли серию новостей о запуске логистических систем для знаковых e-commerce проектов. В частности крупнейший магазин страны, Wildberries, намерен построить гигантский автоматизированный склад в Екатеринбурге, для обслуживания покупателей близлежащих регионов и востока России, похожий проект, крупнейший на рынке коммерческой недвижимости данного типа компания достраивает в Подмосковье. В свою очередь «Почта России» в ближайшей перспективе намерена помочь AliExpress отобрать у Wildberries и других продавцов-россиян тот же Дальний Восток, Сибирь и Урал. После многолетней практики «Почта», наконец-то, отказалась от транзита через Москву покупок жителей азиатской части России и вводит рассылку отправлений напрямую из Владивостока и далее на запад РФ. Параллельно выяснилось, что банк ВТБ и «Почта России» потратят по 10 млрд рублей на 38 логистических центров, распределённых по стране, с возможностями импортно-экспортных операций и доставкой внутри России. Изменились правила работы и существующих структур, так 9 апреля 2018 года «Почта» «почистила» отделения от российских посылок, в пользу китайских — сроки хранения российских отправлений были сокращены вдвое, это позволит оптимизировать зоны хранения и сократит время, необходимое для выдачи, предполагали в Минкомсвязи. В ноябре 2017 года Alibaba Group, владеющая AliExpress, пообещала обеспечить быструю доставку через логистическую компанию Cainiao, а летом 2018 Ali ускорила доставку до скорости уровня «Россия-Россия». Партнёрами Ali выступили DPD, PickPoint, «Ростелеком», Tele2, постаматные сети Qiwi и Pulse Express. Свою сеть постаматов в 2017-м начал строить Ozon.ru, магазин оценил инвестиции в проект в 1 млрд рублей. Наконец амбициозный совместный проект «Сбербанка» и «Яндекса» (объединяет Маркет, «Беру!» и трансграничную площадку) впервые для «Маркета» запустил собственные склады летом 2017 и продолжает их развивать.