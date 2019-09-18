ООО «Рамблер интернет холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском к ООО «Мэйл.Ру Груп» — холдинг Александра Мамута обвинил коллег в распространении нелегальных трансляций футбола Английской премьер-лиги через принадлежащую Mail.ru соцсеть Одноклассники. Как выяснили РБК, ещё 13 августа Мосгорсуд поручил Роскомнадзору заблокировать доступ к 15 сайтам с пиратским футболом, в том числе и ok.ru. Однако заблокировать один из самым популярных сайтов страны РКН не решился.

В Рамблере объяснили, что они пытались договориться с Mail.ru в досудебным порядке, однако соцсеть решила, что обработка заявок Рамблера будет занимать не менее 24 часов и сейчас, как отметил правообладатель, число пиратских материалов Английской премьер-лиги внутри Оk.ru «превышает все разумные количества». Представитель Рамблера Александр Дмитриев отметил, что в соцсети нет эффективных механизмов блокирования — борьба бессмысленна. Удалённые трансляции, обзоры, записи матчей немедленно появляются снова.

Группа «Рамблер» владеет эксклюзивными правами на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги начиная с июня 2019 года, холдинг предпочитает распространять видео по платной подписке через собственный онлайн-кинотеатр Okko.