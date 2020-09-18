«Яндекс» свернул проект по оценке кредитоспособности пользователей на основе big data


«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе big data. Это был один из самых амбициозных проектов, где планировалось на практике использовать те данные, которые интернет-компания собирает о своих пользователях. В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро. В конце 2019 года два банка, «Ренессанс Кредит» и Совкомбанк, тестировали данный продукт и оценили результаты тестирования положительно. В «Яндексе» не назвали причину сворачивания проектов. Компания пересмотрела свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК, знакомый с проектами.

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