«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе big data. Это был один из самых амбициозных проектов, где планировалось на практике использовать те данные, которые интернет-компания собирает о своих пользователях. В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро. В конце 2019 года два банка, «Ренессанс Кредит» и Совкомбанк, тестировали данный продукт и оценили результаты тестирования положительно. В «Яндексе» не назвали причину сворачивания проектов. Компания пересмотрела свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК, знакомый с проектами.