Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, написал красивый пост о ближайшем будущем общественного транспорта российской столицы.

Из него стало известно, что в Дептрансе прорабатывают запуск «Народного каршеринга» -- приложения, которое позволит сдавать свою машину другим водителям.

Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги. При этом приложение будет собственностью Правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей — на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. Мало того, Вы, как собственник машины, сами сможете определить — кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее.

Ликсутов описал стратегию развития московских околотранспортных технологий как MaaS (Mobility as a Service), это «цифровая персонализация транспортных услуг». Дептранс разрабатывает оплату одним чеком поездок на разном транспорте.

Например, вы проехали на метро, затем на каршеринге — а в приложении заплатите общую стоимость. В приложении также можно будет сразу забронировать автомобиль у разных операторов краткосрочной аренды. Надеемся реализовать данную функцию уже в следующем году. В приложении «Метро Москвы» этой осенью будет запущен виртуальный помощник — чат-бот, который станет надежным и оперативным помощником пассажиров столичного транспорта.

Карта «Тройка» в ближайшее время заработает в других городах России. К концу осени она станет привязана к личности владельца, каковой сможет восстановить её в случае потери, «увидеть детализированный отчет о ваших поездках и спланировать свои затраты и выбрать максимально удобный тариф» (редактор Роема отправлял заявку на участие в тестировании этих функций, которое идёт прямо сейчас, но его не взяли).

Камеры на дорогах «будут ещё лучше распознавать проблемы и инциденты без участия человека и принимать решения по управлению светофорами», а также «видеть «опасных» водителей на дорогах и немедленно передавать эту информацию в полицию, чтобы предотвращать крупные ДТП с пострадавшими. Говорю о тех, кто грубо превышает скорость, устраивает резкие и многочисленные перестроения, проезжает на красный сигнал светофора«

Ликсутов отметил, что оплатить проезд в метро можно не только «Тройкой» и банковскими картами, но и платёжной системой HuaweiPay (а также Apple Pay и Google Pay). Скоро будет и оплата по биометрии.

Могу сказать, что по доле электронных оплат (не наличными) московские пассажиры — лидеры среди всех европейских городов. В Москве доля тех, кто оплачивает тариф через Тройку или мобильный телефон, в 3 раза выше чем в Берлине! Впрочем, все так уже привыкли платить картами и телефонами, что это никого не удивляет. Метро же переходит на новый уровень: Face Pay. Представьте — турникет просто распахивает перед вами свои створки. Звучит немножко фантастически, но это уже ближайшее наше с вами будущее. И хочу заметить — пока такая технология массово не реализована нигде в мире, и у московского метро есть все шансы стать первым. Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции.

Ещё Максим Ликсутов рассказал о развитии технологий беспилотных автомобилей: у Дептранса есть специальный беспилотник, который проверяет, правильно ли припаркованы автомобили в центральном районе, а всего беспилотники уже наездили по Москве 4 млн километров. Ликсутов считает, что переход на управление без участия людей уберёт 70% автомобильных аварий, как раз столько приходится на «человеческий фактор».