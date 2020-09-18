Появившийся в конце июля маркетплейс ВКонтакте переименован из «Покупок» в «Маркет», говорится в пресс-релизе. В мобильном приложении он «объединится с лентой „Покупки“». Компания обещает, что пользователи найдут там товары, «которые они не встретят на других площадках». Сейчас там 190 тысяч продавцов, в первую очередь видны товары, размещённые друзьями или сообществами, на которые подписан пользователь.

«Маркет» поможет найти как что-то конкретное, так и идею для покупки. Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации, которые будут постоянно улучшаться. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон — и оставляют в этих блоках товары, которые скорее всего понравятся пользователю. Оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов — всё это тоже можно делать прямо в «Маркете».

Продавцы могут работать с маркетплейсом через собственные приложения ВКонтакте. Например, киносеть Мираж Синема делает вид, что продаёт билеты в кино, но по нажатию кнопки «Купить» пытается отправить расписание фильма в личные сообщения.