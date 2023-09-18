«Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») получила опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина, состоящей из книг Transhumanism Inc., «KGBT+» и последнего романа писателя «Путешествие в Элевсин», который поступит в продажу 29 сентября. Об этом сообщила на презентации «Плюс студии» 15 сентября директор по контенту бизнес-группы «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук.

Опцион предполагает, что на «определенный период» «Плюс студия» закрепляет за собой право на экранизацию произведений Пелевина и в течение этого срока разрабатывает сценарий, рассказал «Ведомостям» представитель «Плюс студии». По его словам, опцион может быть реализован как в формате полнометражного фильма, так и в формате сериала. Период действия опциона, кто вторая сторона соглашения и другие детали он не раскрыл.