Спор хозяйствующих субъектов в отношении коммерческой деятельности компании Wildberries 18-го сентября завершился перестрелкой вооружённых людей в офисе Wildberries.

Со слов Татьяны Бакальчук, её супруг Владислав Бакальчук с группой поддержки пытался осуществить рейдерский захват компании. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что прибыл в офис Wildberries на переговоры, там у него произошёл конфликт с охраной офиса.

В результате конфликта было ранено несколько человек, в том числе двое полицейских, один человек погиб. Правоохранительные органы задержали несколько десятков человек.

Конфликт Бакальчуков вокруг владения Wildberries продолжается в активной фазе с лета 2024-го года. Активы компании были переданы новому юрлицу, 30% в котором принадлежит Russ Outdoor. Менеджеры и владельцы Russ Outdoor были включены в состав менеджмента Wildberries.

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