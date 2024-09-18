Супруга бывшего президента США, бывшая госсекретарь США, бывший кандидат на должность президента США, Хиллари Клинтон, в эфире MSNBC сочла возможным уголовное и административное преследование лиц, участвующих в распространении пропаганды.

Вопрос был задан в связи с предъявлением обвинений двум сотрудникам Russia Today, которые поддерживали правых комментаторов в своей работе, на что, по утверждению департамента юстиции США, RT потратила 10 млн долларов.

Клинтон отметила, что считает необходимым административное или даже уголовное преследование американских граждан, поскольку россиян привлечь за распространение пропаганды не получится.

К этому она добавила, что такие страны как Россия, Китай, Иран, да и любые другие, не должны иметь возможности подталкивать жителей США к выборам тех или иных политиков в Штатах.

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