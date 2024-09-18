ВКонтакте сделал биржу постов для блогов более универсальной: хотя сейчас она и работает только внутри соцсети ВКонтакте, в информации о запуске есть намёк о том, что с системой можно будет работать и другим площадкам.



Новый интерфейс ориентирован на встраивание блогеров в техпроцессы рекламных агентств, при этом блогеры могут брать на себя роль как медиапаблишеров предлагаемых креативов, так и, собственно, создателей креатива по брифу заказчика.



В отличие от предыдущих схем с выводом денег через посредника, теперь деньги за выполненные заказы предлагается выводить непосредственно от социальной сети: предполагается, что сотрудничать с биржей контента паблишеры будут или как самозанятые, или как ИП, или как юрлица. Вариант с физлицом — не предлагается.

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