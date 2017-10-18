Лидер «Агоры» Чиков о том, с чем он придёт на суд «ФСБ против Telegram»


17 октября лидер Telegram Павел Дуров объявил, что его интересы в российском суде будет представлять «международная правозащитная организация Агора». Накануне Мещанский суд Москвы оштрафовал «Telegram Messenger LLP», одно из юрлиц мессенджера, за непредоставление ФСБ доступа к переписке («ключей дешифровки») пользователей Telegram. Дуров написал, что: «Решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией» и пригласил юристов, которые хотели бы обжаловать решение, связаться с командой Telegram. Через день лидер мессенджера принял предложение Павла Чикова, руководителя «Агоры».

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Вечером 17 октября Павел Чиков рассказал, что запланировала «Агора»:

Пара слов про дело ФСБ против Телеграма.

  1. Работать будет команда. Состав ее озвучим чуть позже.
  2. Работаем на результат. Никаких оценок шансов, «а что после апелляции» и пр. После будет после, пока задача максимум — добиться прекращения административного дела. Если этого не произойдет, работа юристов на этом не завершится, наоборот.
  3. Телеграм не будет заблокирован сразу после апелляции при любом ее исходе. Это отдельная процедура, она может вытекать из этого дела. Цель инициатора, очевидно, не в том, чтобы получить с компании 800К в бюджет. Это тоже понятно.
  4. На данный момент работа концентрируется вокруг обжалования постановления мирового судьи от 16 октября. У компании, признанной виновной в нарушении ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ, есть 10 дней на подачу жалобы. Рассмотрение будет в Мещанском районном суде Москвы.
  5. Весь процесс будет максимально прозрачным и публичным, насколько будут позволять обстоятельства.
  6. Это не дело Павла Дурова, не дело компании Telegram Messenger LLP. Это дело 100 млн пользователей Телеграма в России и остальном мире, и шире всех интернет-пользователей, в чью переписку, личные данные, почту, чаты, то есть в частную жизнь стремятся влезть представители спецслужб. Дело ровно об этом.

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