17 октября лидер Telegram Павел Дуров объявил, что его интересы в российском суде будет представлять «международная правозащитная организация Агора». Накануне Мещанский суд Москвы оштрафовал «Telegram Messenger LLP», одно из юрлиц мессенджера, за непредоставление ФСБ доступа к переписке («ключей дешифровки») пользователей Telegram. Дуров написал, что: «Решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией» и пригласил юристов, которые хотели бы обжаловать решение, связаться с командой Telegram. Через день лидер мессенджера принял предложение Павла Чикова, руководителя «Агоры».
Вечером 17 октября Павел Чиков рассказал, что запланировала «Агора»:
Пара слов про дело ФСБ против Телеграма.
- Работать будет команда. Состав ее озвучим чуть позже.
- Работаем на результат. Никаких оценок шансов, «а что после апелляции» и пр. После будет после, пока задача максимум — добиться прекращения административного дела. Если этого не произойдет, работа юристов на этом не завершится, наоборот.
- Телеграм не будет заблокирован сразу после апелляции при любом ее исходе. Это отдельная процедура, она может вытекать из этого дела. Цель инициатора, очевидно, не в том, чтобы получить с компании 800К в бюджет. Это тоже понятно.
- На данный момент работа концентрируется вокруг обжалования постановления мирового судьи от 16 октября. У компании, признанной виновной в нарушении ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ, есть 10 дней на подачу жалобы. Рассмотрение будет в Мещанском районном суде Москвы.
- Весь процесс будет максимально прозрачным и публичным, насколько будут позволять обстоятельства.
- Это не дело Павла Дурова, не дело компании Telegram Messenger LLP. Это дело 100 млн пользователей Телеграма в России и остальном мире, и шире всех интернет-пользователей, в чью переписку, личные данные, почту, чаты, то есть в частную жизнь стремятся влезть представители спецслужб. Дело ровно об этом.
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