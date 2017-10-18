17 октября лидер Telegram Павел Дуров объявил, что его интересы в российском суде будет представлять «международная правозащитная организация Агора». Накануне Мещанский суд Москвы оштрафовал «Telegram Messenger LLP», одно из юрлиц мессенджера, за непредоставление ФСБ доступа к переписке («ключей дешифровки») пользователей Telegram. Дуров написал, что: «Решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией» и пригласил юристов, которые хотели бы обжаловать решение, связаться с командой Telegram. Через день лидер мессенджера принял предложение Павла Чикова, руководителя «Агоры».

Вечером 17 октября Павел Чиков рассказал, что запланировала «Агора»: