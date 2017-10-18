Google предложил бизнес-лидерам, журналистам и участникам политкомпаний дополнительно защитить Gmail, Google Drive, YouTube аккаунты. Защита усиливается USB или Bluetooth токеном (необходимо приобрести на Amazon), это обозначает, в частности, что сейчас усиление несовместимо со сторонними почтовыми клиентами под iOS и Windows.

«Если Джон Подеста* в прошлом году пользовался усовершенствованной защитой, мир мог быть совсем в другом месте», — прокомментировал Reuters запуск усиленной защиты Холл Джозеф Лоренцо, главный технолог центра демократии и технологий.

* Джон Подеста — руководил избирательным штабом Хиллари Клинтон (возглавлял администрацию Билла Клинтона, был советником Обамы). Серверы национального комитета демпартии были взломаны. С 2016 года WikiLeaks публиковал скопированную переписку. В частности из переписки стал известен заговор против бывшего участника президентской гонки Берни Сандерса, пожертвования в фонд Клинтонов из аффилированных с Россией компаний, и другие малоприятные для Штатов вещи, без их раскрытия у Клинтон было больше шансов на победу в президентских выборах. Скандал с email был далеко не первым. Годом ранее выяснилось, что Клинтон не пользовалась защищённым государственным сервисом и предпочитала собственный email-сервис (федеральный закон объявляет преступлением неправильное обращение с секретной информацией), где по оценкам ФБР (дайджест на русском) даже не было полноценного надзора за секретностью.