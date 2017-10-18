Современная примитивная модель монетизации контента выглядит так: пишем злободневные статьи, удерживаем аудиторию и транслируем ей объявления рекламодателей. Можно — медийку, можно — размещать блоки рекламных сетей, можно — всё сразу.
Совсем смелые размещают «джинсу», гордо обзывают её «нативной рекламой» и пытаются не растерять остатки лояльной аудитории, потому как от заказухи всех читателей натурально тошнит, а от обычной рекламы — лишь некоторых слегка укачивает.
Потому — честно заявляю: статья, которую вы сейчас читаете, размещена за деньги, и в ней я рассказываю, зачем паблишерам пользоваться нашим Giraff.io.
Так вот, если вдруг посмотреть на вашу аудиторию не как на колонию хомяков, а на редакцию — не как на хозяйку, которая ежедневно подсыпает корм в клетку, то открываются неочевидные подробности.
К примеру — две статьи вышли одновременно, но одна — собирает большую аудиторию, а вторая — вроде бы стоит себе ровно и почти не дёргается. Первую опубликовала Алёна, а вторую — Виталий.
Что делает трафик-менеджер Петя? Правильно — начинает яростно привлекать дополнительный трафик за дополнительные деньги на пронзительную статью Алёны.
А что делаем мы? Смотрим статистику по доходности и видим, что статья Виталия в разы доходнее.
За каждую тысячу просмотров страницы она приносит существенно больший заработок, чем статья Алёны. Актуальность, пронзительность — это очень хорошо. Но деньги — ещё лучше.
Выходит, трафик-менеджер Петя занёс деньги не туда, и аудиторию стоило привлекать на вторую статью. Возможно, стоит поискать другого Петю? Но не будем торопиться, давайте сначала разберёмся, из-за чего такая разница?
Это ж куда годится? Статью Алёны читают неохотно и не до конца. А давайте поглядим сводную статистику по авторам.
Глядя на такое, свирепый руководитель прикажет Пете взять Алёну крепко за руку и отправит их в дальний путь, а мудрый — разберётся, отчего из-под одного автора лезет тлен унылый, а другой — Серебряное копытце, выбивает пальцами малахит из клавиатуры.
На секунду оставим Петю с Алёной застывшими на месте, и поглядим, как развивается ситуация во внешнем мире.
Итак, оказывается, что пронзительная статья Алёны хоть и не рвёт звёзды с небес по рекламной доходности, но зато умеет собирать бесплатный трафик из социальных сетей. Но отчего же низкая доходность? Изучим статистику по источникам.
Да всего лишь из-за того, что SMM-щик Андрюша развёл деятельность совсем не там, где стоило. Собрал переходы не из тех социальных сетей, которые показывают хорошую доходность.
Если бы свирепый руководитель не был мудрым, Петя с Алёной, по-прежнему держась за руки, обняли бы ещё и Андрея и унеслись в безработные дали в грустном хороводе, так что изучайте доходность авторов, их статей, анализируйте качество источников трафика, повышайте прибыль ваших площадок.
Пусть трафик-менеджер Петя знает, где нужно закупать трафик, пусть редактор Алёна начнёт понимать, о чём писать, а SMM-щик Андрюша пусть правильно расставляет приоритеты.
А наши специалисты бесплатно настроят Giraff.io на вашем сайте.
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Ладно, допустим, расход можно прогнозировать, настроив цену привлечения пользователя по каналам. Но как вы считаете доход отдельной страницы за паблишера, когда даже сам паблишер не всегда может выудить такую инфу из рекламных сетей.
Пока никто из аналогичных продуктов не смог вразумительно ответить.