Компания ChronoPay подала иск к «Тинькофф Банку» и пожаловалась на него в ЦБ, обвинив организацию в нарушении договора по эквайрингу. По версии ChronoPay, «Тинькофф Банк» в одностороннем порядке расторгнул договор об эквайринге — приеме платежных карт к оплате. ChronoPay утверждает, что банк «грубо нарушил» один из пунктов договора и проводил «возврат средств из причитающейся ChronoPay комиссии», а также «компенсировал свои риски по договору из комиссионных средств» компании. Представитель «Тинькофф Банка» сказал РБК, что ChronoPay «неоднократно допускала задолженность по операциям своих клиентов перед банком».

В конце сентября ChronoPay в своем официальном аккаунте в Facebook жестко прокомментировала визит Олега Тинькова в офис конкурирующей компании CloudPayments. «Смешнее чем ваша идея привести клоуна в офис мы уже отжечь не сможем», — написал представитель ChronoPay.

Тиньков ответил:

Позже оказалось, что Тиньков побывал в офисе CloudPayments, чтобы финализировать сделку «Тинькофф Банка» по покупке 55% в платёжном сервисе. ChronoPay, в свою очередь, утверждает, что именно это и обусловило их комментарии, приведённые выше.