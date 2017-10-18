Эксперты KPMG по просьбе «Ведомостей» проанализировали ситуацию с регулированием блокчейна в крупнейших мировых экономиках. В основном национальные регуляторы либо еще не высказались по поводу своего отношения к криптовалютам и ICO, либо в той или иной форме ограничили их использование. В частности в России правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 году определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. Европейский центробанк классифицирует криптовалюту как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует.

Лучше дела обстоят в Японии. Там криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 года. В Сингапуре криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Аргентина — одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, пишут авторы исследования. В июле 2014 г. Департамент финансовой информации Аргентины, уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях регулятору.