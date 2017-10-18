В черный список ЦБ попадут более 120 управляющих работников «ФК Открытие». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, имена которых не раскрывает. В списке окажутся бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов.

По словам одного из собеседников, «возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния». Другой источник сообщил, что решение уже принято и многих менеджеров уже оповестили. Также он отметил, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации.

ЦБ ведет черный список банкиров более 10 лет. Согласно закону «О Центральном банке», в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также менеджеры санируемых кредитных организаций. Банкир попадает в список на пять лет. В течение этого времени он не может занимать руководящие позиции в банках, на которые требуется согласование ЦБ, и владеть в банках долями 10% и более.

Кроме того, в черном списке регулятора могут оказаться и сотрудники «Бинбанка». По словам близких к нему источников, туда также, вероятно, внесут примерно 100 менеджеров, но «указаний на этот счет еще не было».

Санацию группы «Открытие» Центробанк начал в конце августа 2017 года, санацию «Бинбанка» — в сентябре. По состоянию на второй квартал 2017 года, в «ФК Открытие» работали около 15,2 тысячи человек, в Бинбанке — около 11,2 тысячи.