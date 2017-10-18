Mail.ru Group запускает новый mobile first ресурс, ориентированный на женскую аудиторию, следует из объявления компании о поиске сотрудников.

Мы запускаем новый mobile first ресурс для молодых девушек, которые стремятся к самосовершенствованию. Наша концепция: минимум текста, но максимум смысла. Суть материала мы выражаем в кратких тезисах, — говорится в описании вакансии.

У Mail.ru Group уже есть портал женской тематики Lady Mail.ru. По данным компании, ежемесячная аудитория проекта составляет более 21 млн посетителей.

В сентябре 2017 года принадлежащая Mail.ru Group «ВКонтакте» анонсировала медиаплатформу для авторов и издателей, которая позволит им редактировать длинные тексты с медиавложениями. Платформа будет доступна до конца 2017 года. Аналогичный сервис запустил в мае 2017 года «Яндекс» на базе сервиса «Дзен». Поисковик объявил, что готов спонсировать наиболее популярные каналы, но сам «Яндекс» массовых изданий на собственной платформе не выпускает.