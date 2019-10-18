Content Review напомнили, что китайские iBooks и iTunes Movies продержались в стране полгода после запуска и закрылись. Произошло это 3 года назад и в новом OTT-проекте Apple ТV+ корпорация не намерена повторять прошлую ошибку. Партнёры, занятые производством фильмов и сериалов для Apple ТV+, получили мягкую рекомендацию избегать сюжетов с «Китаем в плохом свете». Сюжеты неприятные китайским цензорам — не попадут на национальный рынок, а это гигантские деньги.

Apple, в отличие от конкурентов из Facebook или Google, открыто сотрудничает с властями и работает на китайском рынке. В июле 2017 корпорация удалила из китайского App Store запрещённые в стране VPN-сервисы и, практически одновременно, передала персональные данные китайцев из iCloud китайской компании Guizhou-Cloud Big Data Industry.

Спустя полгода выяснилось, что Китай получил у Apple ключи шифрования, данные Guizhou-Cloud забрал на свои мощности государственный China Telecom.