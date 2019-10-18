Глава Сбербанка Герман Греф и первый зам Лев Хасис главы впервые посетили офисы Rambler Group, передал Forbes. Банк получил в 2019 году 46,5% процента группы компаний Александра Мамута в обмен на оплату долга Рамблера.

Встреча началась с приветственного слова Александра Мамута, затем слово взял Греф. Он около 20 минут приветствовал собравшихся. Сказал, что сделка с Rambler — одна из «эмоционально приятных». И добавил, что Rambler очень лоялен Сбербанку и банк будет отвечать взаимностью, — пересказал содержание встречи присутствовавший на ней очевидец. Сотрудники холдинга задали Грефу 4−5 вопросов. Спрашивали, к примеру, как можно повысить квалификацию с помощью Сбербанка, как устроены процессы в банке. Про самого Грефа — о его управленческом опыте, какие книги он читает, слушает ли аудиокниги. При этом сотрудники Rambler не задавали Грефу вопросов о планах Сбербанка относительно самого Rambler.

Сбор вопросов начался накануне, в том числе их можно было оставлять анонимно на внутреннем портале. В ходе визита Греф с коллегами встретился с представителями: Championat.com, Gazeta.ru, Lenta.ru, Рамблер/Кассы и Афиши, онлайн-кинотеатра Okko, представителями портала Рамблер и adtech-подразделения Rambler Group.

Деловое издание группы Rambler, «Секрет Фирмы», Грефу знакомо не было: