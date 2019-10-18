Журналисты и простые обитатели Facebook раскритиковали программную речь главы соцсети Марка Цукерберга в Университете Джорджтауна, передала «Медуза». Некоторые претензии:
- Цукерберг связал создание соцсети с войной в Ираке в 2003 году. В действительности же, взломав сайты 9 факультетов и набрав фотографий, Марк на прототипе Fb искал самого красивого студента Гаварда.
- Студентам было запрещено задавать вопросы во время выступления Цукерберга… о свободе слова.
- 85% пользователей фейсбука — за пределами Соединенных Штатов, но Цукерберг говорил только об американской системе ценностей: «это выглядит как колониализм, когда белые господа несут остальному миру американские ценности», — заявил спецдокладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе.
- Китаем Цукерберг крутит, как хвостом. Рад, что «протестующие» против китайского коммунизма используют WhatsApp, хотя ранее, когда речь шла о запуске Fb как бизнеса в Китае, был готов цензурировать общение под китайские нормы.
- В комментариях к трансляции выступления на Цукерберга лился бесконечный поток похвалы. Это странно. Как во время выступления диктатора.
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