Слушатели речи Цукерберга в Университете Джорджтауна: полицемерил о свободе слова и переврал историю запуска Facebook


Журналисты и простые обитатели Facebook раскритиковали программную речь главы соцсети Марка Цукерберга в Университете Джорджтауна, передала «Медуза». Некоторые претензии:

  • Цукерберг связал создание соцсети с войной в Ираке в 2003 году. В действительности же, взломав сайты 9 факультетов и набрав фотографий, Марк на прототипе Fb искал самого красивого студента Гаварда.
  • Студентам было запрещено задавать вопросы во время выступления Цукерберга… о свободе слова.
  • 85% пользователей фейсбука — за пределами Соединенных Штатов, но Цукерберг говорил только об американской системе ценностей: «это выглядит как колониализм, когда белые господа несут остальному миру американские ценности», — заявил спецдокладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе.
  • Китаем Цукерберг крутит, как хвостом. Рад, что «протестующие» против китайского коммунизма используют WhatsApp, хотя ранее, когда речь шла о запуске Fb как бизнеса в Китае, был готов цензурировать общение под китайские нормы.
  • В комментариях к трансляции выступления на Цукерберга лился бесконечный поток похвалы. Это странно. Как во время выступления диктатора.

Марк Цукерберг выступил с речью о том, как важна свобода слова В ней он зачем-то переписал историю создания Facebook — Meduza

17 октября глава Facebook Марк Цукерберг выступил с речью в Университете Джорджтауна. Он говорил почти 40 минут — о важности свободы самовыражения, опасности китайской цензуры, политической рекламе и распространении недостоверной информации. Выступление Цукерберга раскритиковали журналисты и простые пользователи. Вот основные претензии.

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