На сайте всероссийской переписи населения нашёлся раздел «Gift», в котором переписавшимся на Госуслугах до 8 ноября выдадут подарки от «Сбера». Для всех доступна подписка СберПрайм по цене 1 рубль на три месяца, а в зависимости от региона — скидки и предложения от сервисов экосистемы. Например, кинотеатр Okko предлагает первое автопродление со скидкой 50% только новым пользователям. Большинство других скидок и предложений тоже адресованы пользующимся сервисами впервые.

Чтобы увидеть конкретные условия и подарки, придётся залогиниться по СберID с помощью кода прохождения переписи. Залогиниться сможет пользователь, у которого нет карты и других продуктов «Сбера», так что акция с переписью поможет расширить охват новых участников экосистемы. Помимо «Госуслуг», поучаствовать в переписи можно в МФЦ или посредством прибывшего на дом переписчика.