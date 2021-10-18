На сайте всероссийской переписи населения нашёлся раздел «Gift», в котором переписавшимся на Госуслугах до 8 ноября выдадут подарки от «Сбера». Для всех доступна подписка СберПрайм по цене 1 рубль на три месяца, а в зависимости от региона — скидки и предложения от сервисов экосистемы. Например, кинотеатр Okko предлагает первое автопродление со скидкой 50% только новым пользователям. Большинство других скидок и предложений тоже адресованы пользующимся сервисами впервые.
Чтобы увидеть конкретные условия и подарки, придётся залогиниться по СберID с помощью кода прохождения переписи. Залогиниться сможет пользователь, у которого нет карты и других продуктов «Сбера», так что акция с переписью поможет расширить охват новых участников экосистемы. Помимо «Госуслуг», поучаствовать в переписи можно в МФЦ или посредством прибывшего на дом переписчика.
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Ага, трижды получил ссылку, в обмен на участие в переписи. Предложение реально работает. Не электронное голосование в Госдуму с бонусами, но хоть что-то :-D
Самое смешное, когда тебе аппка ВТБ рекламирует участие в переписи
(а потом ништяки с этого участия получает Сбербанк)
Госбанк работает в интересах соседнего госбанка (у пары доля РФ в капитале больше 50 и больше 60%). Вообще — это небольшой повод для любопытства ФАС. Что за странный союз? Немного напоминает игру в картель. Почему ВТБ не наливает подписки платформам банка МТС или Тинькофф, допустим?