Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 г. на 10–15%, прогнозирует агентство Telecom Daily. Эти цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров. «Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», – сообщил гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. «Мы можем увидеть фактическое увеличение средней стоимости услуг в пределах 10%», - заявил гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Изменения цен на тарифы в начале каждого года – стандартная практика, к которой прибегают российские операторы. Например, в 2020 г. «Ведомости» сообщали о повышении цен у операторов «большой четверки», это изменение объяснялось ростом расходов на соблюдение «закона Яровой», предполагающего траты на хранение информации о звонках и сообщениях абонентов. За весь 2020 год рост составил порядка 10%. За первую половину 2022 г. услуги связи в РФ подорожали в среднем на 10%. Но с января по октябрь цены на связь выросли значительно больше, и в начале октября ФАС выявила нарушение антимонопольного законодательства у МТС и «Мегафона». По данным ведомства, операторы с начала года повысили цены на 20 и 12% соответственно, в то время как в соответствии с постановлением правительства допустимо было повышение лишь в пределах уровня индекса потребительских цен, т. е. на 10,5%.