"Автомобильное подразделение экосистемы Сбера больше не будет создавать транспортные средства", узнал журнал "Эксперт" у своих инсайдеров.

Восемь беспилотных шаттлов «Сбер Флип» пылятся в углу московской базы компании. Минская же база, занимавшаяся разработкой и постройкой прототипов «Флипа» и других образцов техники, закрыта. Восемьдесят ее сотрудников уволены. А о проектах микрокара, электромотоцикла и доставочного микротранспорта, коими компания пыталась заниматься весь прошлый год, сотрудники предпочитают не вспоминать. Причины, в переводе со слов инсайдеров на политкорректный язык, носят системно-административный характер и относятся как к корпоративной культуре, сложившейся в экосистеме, так и к личным качествам руководства «Сберавтотеха».

Чем будут заниматься оставшиеся в Москве полтысячи сотрудников? Во-первых, доводить и импортозамещать систему автономного вождения для стандартных автомобилей. Сто восемьдесят прототипов готовы продолжить дорожные испытания, как только сберовцы и их коллеги-конкуренты договорятся о возобновлении экспериментального правового режима. Благо конкуренты сильно ослаблены. Главный, «Яндекс», переживает релокацию «беспилотного» бизнеса; ее контуры до сих пор не ясны окончательно, но очевидно, что ядро программы больше не будет российским, как минимум юридически. Кроме того, проблемой и для «Яндекса», и для всех прочих стало то, что Nvidia, основной поставщик ключевого компонента «беспилотности» — видеопроцессоров, сворачивает свою деятельность в России. Официальные продажи собственных изделий в нашей стране компания прекратила еще 4 марта, в настоящее же время закрывается российский офис компании, а 240 его сотрудникам предложено или переехать в другие страны, или уволиться по соглашению сторон. К тому же американские власти запретили Nvidia поставлять в Российскую Федерацию два типа процессоров, предназначенных для решения задач машинного обучения. Разработчики «беспилотов» ищут замену изделиям Nvidia, а кто-то уже нашел, но источники «Эксперта» по понятным причинам отказываются разглашать какие-либо подробности.

В связи с описанными обстоятельствами выглядит логичным, что «Сберавтотех» открыл новое направление — грузовой беспилотности, чтобы участвовать в экспериментальной программе на трассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Направление действительно новое, и не только по формальным признакам: «легковая» и «дальнобойная» беспилотности принципиально разные. Если у первой вмешательство извне минимальное, то применительно к магистральным автопилотируемым грузовикам речь идет, скорее, о дистанционном управлении. «Дальнобойные» беспилотники управляются в основном стационарным «мозгом» посредством связи 5G, а потому здесь кардинально ниже требования к «глазам» и «мозгам», размещенным на борту. Кроме того, саму программу частично финансирует государство, а интеллектуальные наработки (в первую очередь «машинный опыт») по роботакси пойдут впрок и на тягачах. Всего программа рассчитана на движение по трассе со скоростью до 75 км/ч до 300 грузовиков, а утверждение экспериментального правового режима для тестирования грузовиков ожидается от правительства к ноябрю. «Сберавтотех» намерен выкатить до конца этого года два грузовика, оснащенных автопилотами. Или все же дистанционным управлением?

Что же касается компании Cognitive Technologies, аффилированной со Сбером, но лишь финансово, поскольку специализируется на роботизации сельхозтехники и рельсового транспорта, то испытания, совершенствование и постановка в серию ее разработок идут в плановом режиме. В том числе серийное оснащение «автопилотами» продукции Петербургского тракторного завода. Лишний раз доказывая тем самым преимущество небольшой частной компании над многопрофильными корпорациями.