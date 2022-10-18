Отечественные производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих из Китая. После начала военных действий на Украине, по их словам, доля брака увеличилась с 2% до 40%. Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает, объясняют эксперты. Они допускают, что проблема приведет к росту цен на отечественное оборудование.

Степень контроля за качеством продукции падает, признает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он сомневается, что качество российского оборудования заметно упадет, «все-таки перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, но отбракованные изделия включаются в цену конечных». Если процент брака увеличился на 40%, можно предположить, говорит эксперт, что и затраты в цене конечного изделия поднимутся на эти 40% от стоимости комплектующих.