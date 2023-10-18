Linkedin объявил об очередном сокращении штатов на 668 человек. Это происходит на фоне:

- предыдущего сокращения на 716 позиций весной 2023-го года

- рекордной выручки сервиса, 15 млрд долларов в прошедшем финансовом году

- желания Microsoft (родительская компания Linkedin) сократить 10 000 человек ради снижения издержек

В итоге сокращения затронут около 6% персонала Linkedin, в компании работало около 20 000 человек. С сотрудниками расстаются как в финансовых, так и в технологических отделах