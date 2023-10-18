Компания МТС объявила о сотрудничестве с Telegram, которое позволит МТС размещать рекламные предложения с таргетингом на пользователей с конкретными номерами сотовых телефонов.

То есть:

- МТС сможет и дальше продавать возможность достучаться до своих абонентов выбранных рекламодателем (а это достаточно охватная и инвазивная вещь, у нас на сайте лежит предложение МТС о рекламе на их абонентов) в соответствии с критериями этого самого рекламодателя

- Часть денег от этого получит Telegram, скорее всего меньшую, потому что Telegram окажется дальше от рекламодателя чем МТС

- Тем не менее, эти деньги достаточно существенные, чтобы Telegram сделал возможность привязки показа рекламного объявления к номеру телефона - это критическая фича, без которой МТС не смог бы улучшить свои рекламные возможности

- И это явный заступ на поляну ВКонтакте, где реклама с таргетингом по сотовому телефону давно является стандартной возможностью рекламного кабинета.