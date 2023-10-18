Компания МТС объявила о сотрудничестве с Telegram, которое позволит МТС размещать рекламные предложения с таргетингом на пользователей с конкретными номерами сотовых телефонов.
То есть:
- МТС сможет и дальше продавать возможность достучаться до своих абонентов выбранных рекламодателем (а это достаточно охватная и инвазивная вещь, у нас на сайте лежит предложение МТС о рекламе на их абонентов) в соответствии с критериями этого самого рекламодателя
- Часть денег от этого получит Telegram, скорее всего меньшую, потому что Telegram окажется дальше от рекламодателя чем МТС
- Тем не менее, эти деньги достаточно существенные, чтобы Telegram сделал возможность привязки показа рекламного объявления к номеру телефона - это критическая фича, без которой МТС не смог бы улучшить свои рекламные возможности
- И это явный заступ на поляну ВКонтакте, где реклама с таргетингом по сотовому телефону давно является стандартной возможностью рекламного кабинета.
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В "Коде Дурова" думают, что Telegram опроверг сообщение МТС: https://t.me/d_code/17597
В Telegram опровергли «Коду Дурова» заключение партнёрского соглашения с МТС (https://kod.ru/telegram-i-mts-targeting-po-telephonu), о котором стало известно в минувший вторник. В мессенджере подчеркнули, что Telegram также не передавал никаких данных третьим лицам.
«Рекламодатели никогда не получают доступа к данным, на основании которых показываются те или иные объявления на платформе», — отметил представитель мессенджера Ричард Берти, сославшись на п.5.6.1 Политики Конфиденциальности (https://t.me/dcode/17583).
Однако для размещения рекламы с таргетингом по телефону рекламодателю и не надо "получать какой-то доступ к данным, на основании которых показываются те или иные объявления на платформе"