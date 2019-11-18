Компания «Яндекс» предложила акционерам (.pdf) метод разрешения возможного кризиса связанного с возможным принятием законопроекта «О значимых интернет-ресурсах».

Аналогично «золотой акции», которая была предложена государству 10 лет назад, «Яндекс» предлагает создать нефинансовый, но голосующий механизм, который должен удовлетворить (и удовлетворил) российских законодателей.

Смысл происходящих изменений сотрудникам «Яндекса» публично объяснил сам основатель компании Аркадий Волож:

В корпоративном управлении Яндекса создается специальная некоммерческая структура — Фонд общественных интересов. Фонд состоит из представителей российских университетов и негосударственных организаций, а также менеджмента компании. Это вузы, где у нас есть партнерские образовательные и научные проекты — Вышка, Физтех, МГУ, СпбГУ и ИТМО, а также РСПП, членом которого является Яндекс, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы, нашего давнего партнера по проектам в области школьного образования. Три места в совете Фонда закреплено за менеджерами компании, в него войдут Тигран, Лена Бунина и я.

Фонд будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также выдвигать двух из двенадцати директоров в Совет директоров компании. Фонд получит право вето на решения компании по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности. При этом Фонд (как и в предыдущей версии «золотой акции») не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности Яндекса.

Как мы видим, здесь больше ограничений, чем было десять лет назад с «золотой акцией», но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов.