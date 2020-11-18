Гендиректор ВКонтакте Андрей Рогозов и вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказали прессе, что вакцинировались «Спутником V» от коронавируса и очень довольны. Перекопский назвал разговоры о рисках вакцинации «суевериями, свойственными недалеким людям, которых большинство». Он также отметил, что платить за прививку ему не пришлось, он сделал её «как волонтёр» в государственной клинике. На вопросы о том, болел ли и прививался ли Павел Дуров, он отвечать не стал.

Желающие выехать на горбу других, тех, кто готов рискнуть и сделать вакцину первыми, чтобы они могли посмотреть, как пойдет, в итоге с большей вероятностью проведут месяц-другой в реанимации под вентилятором легких. А заодно принесут в свой дом заразу.

Андрей Рогозов отметил, что считает клинические испытания вакцин маловажными бюрократическими процедурами, поэтому успел привиться до официального признания препарата. Однако сотрудников ВКонтакте будут прививать только после «появления вакцины в широком доступе»