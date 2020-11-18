«Коммерсант» нашёл в базе Роспатента заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Исполнительный директор компании «Первый мобильный», которая, по данным РБК, стала юридическим лицом Eagle Mobile, подтвердил, что в тестовом режиме MVNO начнёт работать в Москве в декабре этого года. Ожидается два тарифа: «20 Гб интернета, по 500 минут и СМС за 400 руб. в месяц, а также 5 Гб и по 300 минут и СМС за 225 руб». В 2021 году компания собирается оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году -- нарастить абонентскую базу до двух миллионов человек. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики считают, что оператору удастся набрать несколько десятков тысяч клиентов.

«Хабиб Телеком», по данным Kartoteka.ru, принадлежит Марку Горскому, который вместе с Нурмагомедовым также владеет по 25% в ООО «Первый мобильный». Оставшиеся 50% в этой компании принадлежат ООО «ТВЕ-Телеком», на нее же зарегистрирован сайт Eagle Mobile. 50% «ТВЕ-Телеком» принадлежат ООО «Вектор», контролируемому Марией Горьковой. У нее есть совместный бизнес с Александром Колокольцевым, сыном министра внутренних дел Владимира Колокольцева

О получении Нурмагомедовым 25% в «Первом мобильном» стало известно ещё в июне, а «Хабиб Телеком» была зарегистрирована Марком Горским в феврале. Хабиб «будет совладельцем и лицом бренда, но не станет участвовать в операционной деятельности компании».

«ТВЕ-Телеком» специализируется на «запуске MVNO под ключ» и официальным партнёром Tele-2, на сетях которой и будет работать оператор «от Хабиба». Она принимала участие в запуске виртуальных операторов «ВТБ Мобайл», «ТТК Мобайл», Virgin Connect.

Выручка «ТВЕ-Телеком» в 2019 году по РСБУ составила 73,2 млн рублей, увеличившись год к году почти в 3 раза. Компания получила чистый убыток в 58,4 млн рублей против 29,8 млн рублей убытка в 2018 году.

На форуме «Синергии» Нурмагомедов рассказывал, что «умные люди посоветовали вкладываться в разные области», одной из которых уже стало сельское хозяйство. «Это ферма, мы занимаемся парниками, могу помидоры с огурцами отправить свежие». Судя по реестру юрлиц, у Хабиба также есть бойцовский клуб, центр единоборств, благотворительный фонд, турфирма, зарегистрированная прямо перед локдауном, и компания, которая занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Он уже был «лицом» Reebok, Toyota, энергетика, халяльной системы денежных переводов Salampay, автосервиса, протеиновых батончиков, и евангелистом масла чёрного тмина, помогающего от всех болезней. Цены на рекламные посты в Instagram начинаются от 300 тысяч рублей. Гонорар за выступление на «Синергии» Forbes оценивал в $60 000−70 000.