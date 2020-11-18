Жительница Казани обозвала в чате WhatsApp нехорошим словом человека, которого в чате не было, а имени его оскорбительница не упоминала. Другая участница чата показала оскорблённому скриншот, казанец написал заявление в прокуратуру, и суд оштрафовал женщину на тысячу рублей. Опрошенный радио «Спутник» юрист заявил, что наказание правомерно, так как обматерить человека при свидетелях -- это оскорбление по определению административного кодекса.

Спор в чате касался перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. «В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру. Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось», — пояснила Лилия, добавив, что теперь намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана."

Ранее в Волгограде после конфликта в родительском чате убили мужчину. Сестра убийцы сбежала из дома, опасаясь расправы.