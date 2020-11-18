Жительница Казани обозвала в чате WhatsApp нехорошим словом человека, которого в чате не было, а имени его оскорбительница не упоминала. Другая участница чата показала оскорблённому скриншот, казанец написал заявление в прокуратуру, и суд оштрафовал женщину на тысячу рублей. Опрошенный радио «Спутник» юрист заявил, что наказание правомерно, так как обматерить человека при свидетелях -- это оскорбление по определению административного кодекса.
Спор в чате касался перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. «В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру. Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось», — пояснила Лилия, добавив, что теперь намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана."
Ранее в Волгограде после конфликта в родительском чате убили мужчину. Сестра убийцы сбежала из дома, опасаясь расправы.
Конфликт в чате возник из-за того, что волгоградец не смог найти общий язык с матерью одной из школьниц. «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», — ответила ему женщина. «Вы мне угрожаете?» — спросил Гребенюк. Впоследствии к переписке подключился брат Ануш Мелконян Арсен. В аудиосообщении он заявил, что найдет обидчика, где бы тот ни был. «И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!», — угрожал он.
В итоге 23 октября 2020 года, когда Гребенюк пришел в отделение одного из банков, вслед за ним в здание вошел человек, вооруженный кастетом, и несколько раз ударил его по голове. Первого ноября он умер, не приходя в сознание.
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