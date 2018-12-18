«Яндекс» подписал соглашение о покупке участка площадью около 40 000 кв. м на улице Косыгина, 15 для нового офиса. Сейчас на этом месте находится гостиница «Корстон». Стоимость покупки составила примерно $145 млн, сделка будет закрыта в ближайшее время. «После этого Яндекс планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке», — также сообщили в компании.

В настоящее время в московских офисах «Яндекса» работает около 6 500 сотрудников, основная часть — в штаб-квартире в деловом квартале «Красная Роза», где компания с 2008 года арендует около 61 000 кв. м. Также 27 000 кв. м «Яндекс» арендует в бизнес-центре «Аврора» на Садовнической набережной с февраля 2017 года. В последний центр поселились «Вертикали», «Такси», «Музыка» и некоторые другие подразделения. Соглашения об аренде обоих офисов истекают в конце 2021 года. Осенью 2017 года стало известно, что компания не собирается, как пишут «Ведомости», продлевать договор аренды в «Красной Розе» после 2021 года и ищет площадку под строительство штаб-квартиры. Тогда поисковик консультировался с О1 Properties семьи Бориса Минца.

«Яндекс» всегда арендовал офисы, но не строил их под себя и купил лишь одно здание в Крыму. В ноябре 2015 года стало известно о намерении «Яндекса» выкупить у KR Properties 53 500 кв. м в бизнес-центре «Красная Роза». Объём сделки мог составить 1/6 от стоимости всей интернет-компании, однако в сентябре Yandex N.V. сообщил, что он не будет покупать «Красную розу». Сделка планировалась безденежной, поисковик передавал покупателю свои акции класса А, однако с момента заключения рамочного соглашения стоимость бумаг «Яндекса» заметно выросла и сделка потеряла для поисковика привлекательность. За отказ от покупки поисковик заплатил 45 млн рублей — это компенсация расходов по реорганизации компании, которую поисковик должен была купить.