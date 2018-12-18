«Яндекс» подписал соглашение о покупке участка площадью около 40 000 кв. м на улице Косыгина, 15 для нового офиса. Сейчас на этом месте находится гостиница «Корстон». Стоимость покупки составила примерно $145 млн, сделка будет закрыта в ближайшее время. «После этого Яндекс планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке», — также сообщили в компании.
В настоящее время в московских офисах «Яндекса» работает около 6 500 сотрудников, основная часть — в штаб-квартире в деловом квартале «Красная Роза», где компания с 2008 года арендует около 61 000 кв. м. Также 27 000 кв. м «Яндекс» арендует в бизнес-центре «Аврора» на Садовнической набережной с февраля 2017 года. В последний центр поселились «Вертикали», «Такси», «Музыка» и некоторые другие подразделения. Соглашения об аренде обоих офисов истекают в конце 2021 года. Осенью 2017 года стало известно, что компания не собирается, как пишут «Ведомости», продлевать договор аренды в «Красной Розе» после 2021 года и ищет площадку под строительство штаб-квартиры. Тогда поисковик консультировался с О1 Properties семьи Бориса Минца.
«Яндекс» всегда арендовал офисы, но не строил их под себя и купил лишь одно здание в Крыму. В ноябре 2015 года стало известно о намерении «Яндекса» выкупить у KR Properties 53 500 кв. м в бизнес-центре «Красная Роза». Объём сделки мог составить 1/6 от стоимости всей интернет-компании, однако в сентябре Yandex N.V. сообщил, что он не будет покупать «Красную розу». Сделка планировалась безденежной, поисковик передавал покупателю свои акции класса А, однако с момента заключения рамочного соглашения стоимость бумаг «Яндекса» заметно выросла и сделка потеряла для поисковика привлекательность. За отказ от покупки поисковик заплатил 45 млн рублей — это компенсация расходов по реорганизации компании, которую поисковик должен была купить.
Добавить 4 комментария
Уже представляю сотрудников компании, которые будут ходить от станции Воробьёвы горы по крутому склону зимой на работу…
Эта Корстон - бывшая гостиница «Орленок». Они ее сносить собираются?
А успеют ли за три года сделать все-все-все, от проектирования до строительства?
И получится ли при этом качественно, на уровне той же Красной Розы?
У меня про скорость тоже возникли сомнения. Даже если речь идёт о конце 2021-го года, то такие темпы строительства выглядят изрядно напряжёнными
Скорее, предположу, у Яндекса, который снял офис в КР в конце 2018-го года наступил срок переподписания десятилетнего договора. И 145 миллионов долларов неплохая страховка, которой можно потрясти перед KR properties с целью снижения цены нового соглашения. Снять же и перевезти такую тучу народа выглядит некоторой фантастикой, я не слышал про перемещения такого размера на рынке недвиги.
Разве что в Mail.ru, но для них это было масштабом переезда с Самокатной в Хамовники.
>> Снять же и перевезти такую тучу народа выглядит некоторой фантастикой, я не слышал про перемещения такого размера на рынке недвиги.
никаких проблем. И не такие переезжают. Раздаются всем коробки картонные самосборные + фломастеры. И они туда все укладывают. Перед этим новое помещение готовится, там на плане все места тоже размечаются. Контор по переездам полным полно, все грамотные. Все в старом офисе грузчики соберут в новом на указанные места положат. С утра народ на новое место придет как ничего и не менялось кроме другой станции метро. Темболее они и взяли то по тойже ветке метро новую локацию.