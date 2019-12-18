Турецкий Google недостаточно хорошо выполнил решение ФАС об устранении ограничений дистрибуции поиска на рынке Турции: пользователи Android всё ещё не могут выбирать поисковую систему по умолчанию, хотя антимонопольный орган потребоал это ещё в 2018-м году.

Компания будет выплачивать оборотный штраф в 0,05% дневной выручки до устранения нарушения. Google уже сообщил, что он будет выполнять предписания на новых устройствах с операционной системой Android.

Жалобу на действия Google в 2018-м году подал «Яндекс»: для российской компании турецкий рынок является одним из заметных полигонов для обкатки стратегий роста вне России. В Турции у «Яндекса» сильны позиции в области приложений для навигации, в то время как продвижением поиска в разные годы компания занималась с отличающейся интенсивностью, в последние годы доля поиска «Яндекса» в Турции колебалась в диапазоне до 10%.

С технической точки зрения обращения в ФАС являются для «Яндекса» привычной стратегией борьбы с всеохватным проникновением Google, который использует преимущества контроля ключевых компонентов экосистемы Android — магазина приложений Google Play, фреймворка Google и других.