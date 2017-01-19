Последняя пресс-конференция уходящего президента США Барака Обамы смогла доставить неудобства российскому телеканалу RT. Социальная сеть Facebook ограничила публикации страницы телеканала, запретив публиковать посты с ссылками, фото и видео. Теперь страница сможет публиковать только текст.

We’re currently blocked from new posts or shares to FB. The ban, as it stands, lasts until 10:25pm Saturday, Moscow time. Please bear with us, we’re working on it with the FB team. In the meantime, follow us on Twitter at @rt_com and keep up with the times we’re living in. Posted by RT on Wednesday, 18 January 2017

«Нас заблокировали, когда мы передавали лайв-видео последней пресс-конференции Обамы. Такое происходит, например, потому что у других СМИ в их трансляциях попадаются такие же кадры и Facebook расценивает это как нарушение копирайта», — написали причину блокировки представители канала в комментариях.

Ограничение будет снято в 22:25 по Москве в субботу. Церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа должна завершиться в субботу в 20:30.