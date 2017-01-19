Алексей Шелестенко, бывший представитель Twitter и единственный сотрудник сервиса микроблогов в России, присоединился в качестве директора по стране к приложению для знакомству Tinder. До этого единственным сотрудником Tinder в России была Ирина Другова — бренд-менеджер компании.

Друзья, с января я работаю в @Tinder в качестве директора по России. Больше свайпов. Больше мэтчей. Больше счастья! 🔥 pic.twitter.com/ldgw9mQ8D7 — Alexey Shelestenko (@akahamlet) January 19, 2017

Шелестенко проработал в Twitter три года. В октябре 2016 года Шелестенко попал под сокращение для уменьшения расходов компании.