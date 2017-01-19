Кадры: Бывший единственный сотрудник Twitter в России стал вторым сотрудником Tinder в России


Алексей Шелестенко, бывший представитель Twitter и единственный сотрудник сервиса микроблогов в России, присоединился в качестве директора по стране к приложению для знакомству Tinder. До этого единственным сотрудником Tinder в России была Ирина Другова — бренд-менеджер компании.

Шелестенко проработал в Twitter три года. В октябре 2016 года Шелестенко попал под сокращение для уменьшения расходов компании.

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