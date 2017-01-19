Компания Acronis включила возможность восстановления аккаунта в Facebook в новую версию решения в области сохранения данных. Как рассказал «Роем!» вице-президент Acronis по разработке Николай Гребенников, компания создала решение, позволяющее восстановить аккаунт в Facebook в случае его удаления в результате действий хакеров, а также если он был удален самой соцсетью (в этом случае предусмотрено восстановление в запасном аккаунте).

Данная функция доступна только в платной версии решения Acronis True Image New Generaton 2017 — нового решения для сохранения данных. В будущем Acronis планирует обеспечить возможность бэкапа в ключевых соцсетях и интернет-сервисах. Как пояснил Гребенников, в числе первоочередных проектов — возможность бэкапа записей в Instagram и Telegram, в более долгосрочной перспективе рассматривается возможность создания сервиса бэкапа для «Вконтакте» и «Одноклассников».

Сервисы Acronis работают с общедоступным API, в том числе и в случае с Facebook, сказал Гребенников. Соцсеть в курсе проекта Acronis и участвовала в разработке для создания решения по бэкапу, по крайней мере на уровне консультаций по использованию API.